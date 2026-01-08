La fuga in Spagna poi l' arresto | il killer del cameriere ha lavorato anche a Padova

La vicenda del killer del cameriere, arrestato in seguito a una fuga in Spagna, rivela un collegamento con Padova. Riccardo Salvagno, quarantenne agente della polizia locale di Venezia, è stato nominato comandante a Padova nel 2020, incarico ricoperto fino al 2022. Questo episodio solleva questioni sul passato professionale dell’uomo e sulla gestione della sicurezza nelle aree di sua responsabilità.

Riccardo Salvagno, il quarantenne agente della polizia locale di Venezia, è stato assunto al comando del capoluogo euganeo nel 2020 per rimanerci fino al 2022. Poi aveva chiesto la mobilità.

