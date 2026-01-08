L' omicidio di Sergiu Tarna poi la fuga in Spagna e l' arresto Il pm | È stata un' esecuzione caccia al complice

Il 31 dicembre, Sergiu Tarna, giovane barista moldavo di 25 anni, è stato ucciso a Malcontenta di Mira in un episodio definito dal pm come un'esecuzione. Dopo il fatto, l'assassino è fuggito in Spagna, dove è stato successivamente arrestato. La polizia indaga anche su un possibile complice, mentre si cercano chiarimenti sulla dinamica e i responsabili di questo grave episodio.

Un colpo secco, alla tempia, esploso da pochi passi, che non ha lasciato scampo a Sergiu Tarna, il barista moldavo di 25 anni trovato senza vita lo scorso 31 dicembre in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Il procuratore vicario Stefano Ancillotto non ha dubbi. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Omicidio di Sergiu Tarna: arrestato un sospetto, possibile svolta nelle indagini Leggi anche: Omicidio Sergiu Tarna: fermato il presunto assassino, sarebbe un agente della polizia locale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Barman ucciso con un colpo di pistola alla testa, arrestato il presunto killer: è un agente della polizia locale; Sergiu Tarna, l'amico che l'ha visto prima che venisse ucciso: «Strane due assenze improvvise al lavoro»; L'omicidio di Mira: la pista della droga dietro alla morte di Sergiu Tarna; Sergiu Tarna ucciso a 25 anni con un colpo di pistola alla tempia, fermato il presunto killer: è un vigile di Venezia. Riccardo Salvagni, chi è il vigile 40enne arrestato per l'omicidio di Sergiu Tarna: «Lavorava a Venezia da tre anni» - L'agente della polizia locale arrestato per l'omicidio di Sergiu Tarna, il barman di origini moldave di 25 anni trovato morto il 31 dicembre scorso in un terreno agricolo ... leggo.it

Omicidio del barman, chi è il Riccardo Salvagno, il vigile urbano accusato del delitto: la fuga in Spagna, il blitz con i droni. Il pm: «È stata un’esecuzione» - La mamma della vittima: «Non ho portato i figli in Italia perché vi morissero» ... corrieredelveneto.corriere.it

Venezia, arrestato il sospettato dell’omicidio di Sergiu Tarna: "Tradito da una telefonata" - Omicidio di Sergiu Tarna in provincia di Venezia: fermato il presunto responsabile, indagini ora puntate sul movente e sui possibili complici. notizie.it

Omicidio di Mira, arrestato il presunto killer di Sergiu Tarna: è un agente della Polizia Locale --> https://www.nordest24.it/omicidio-mira-arrestato-agente-polizia-locale-venezia - facebook.com facebook

Omicidio del barman, Sergiu Tarna giustiziato per un debito di droga: «Ucciso con un colpo alla testa». Caccia ai killer x.com

