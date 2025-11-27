Spagna arrestato l’ex ministro dei trasporti Abalos La Corte Suprema ha riconosciuto il rischio di fuga anche se non ha un soldo

José Luis Abalos sarà il primo parlamentare spagnolo ad essere incarcerato mentre è in carica. Lo ha deciso il giudice della Corte Suprema spagnola Leopoldo Puente, che ha stabilito l’arresto e il trasferimento in carcere dell’ex ministro dei Trasporti ed ex numero 3 del Partito Socialista spagnolo. Il provvedimento, che era stato chiesto dalla Procura, è scattato nell’ambito dell’ inchiesta su presunte tangenti in contratti pubblici per la fornitura di mascherine durante la pandemia di Covid-19. Il giudice ha preso la decisione al termine di un’udienza tenutasi presso l’Alta Corte per rivedere le misure cautelari precedentemente imposte all’ex ministro e al suo consigliere Koldo Garcia, anch’egli imputato. 🔗 Leggi su Open.online

