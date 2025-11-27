Spagna arrestato l’ex ministro dei trasporti Abalos La Corte Suprema ha riconosciuto il rischio di fuga anche se non ha un soldo
José Luis Abalos sarà il primo parlamentare spagnolo ad essere incarcerato mentre è in carica. Lo ha deciso il giudice della Corte Suprema spagnola Leopoldo Puente, che ha stabilito l’arresto e il trasferimento in carcere dell’ex ministro dei Trasporti ed ex numero 3 del Partito Socialista spagnolo. Il provvedimento, che era stato chiesto dalla Procura, è scattato nell’ambito dell’ inchiesta su presunte tangenti in contratti pubblici per la fornitura di mascherine durante la pandemia di Covid-19. Il giudice ha preso la decisione al termine di un’udienza tenutasi presso l’Alta Corte per rivedere le misure cautelari precedentemente imposte all’ex ministro e al suo consigliere Koldo Garcia, anch’egli imputato. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Arrestato a Tenerife in Spagna dalla Policía Nacional un latitante di camorra appartenente al clan Amato-Pagano. L'operazione è stata portata a termine grazie alle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Napoli e condotte dal - facebook.com Vai su Facebook
Un latitante di camorra, ritenuto un uomo di vertice del clan napoletano Amato-Pagano, è stato arrestato in Spagna da @policia grazie alle indagini condotte da poliziotti #Squadramobile Napoli e Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. poliziadi Vai su X
Spagna, arrestato l’ex ministro dei trasporti Abalos. La Corte Suprema ha riconosciuto il rischio di fuga (anche se non ha un soldo) - L'ex numero 3 del Partito Socialista spagnolo finirà in carcere in attesa del processo che lo vede imputato per tangenti su appalti pubblici ... open.online scrive