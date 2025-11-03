una grande esposizione sullo sport tra mito performance e racconto la mostra del mart apre spazio a molte riflessioni e a molti modi di guardare il corpo

R overeto, 3 nov. (askanews) – Dai rimandi alla mitologia classica fino alle imminenti Olimpiadi invernali: il Mart di Rovereto ha inaugurato una grande mostra dedicata allo sport, dal significativo titolo di “ Le sfide del corpo”, curata dal direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi Antonio Calbi insieme a Daniela Ferrari del museo trentino, che ci ha introdotto nell’atmosfera del progetto espositivo. Leggi anche › Milano Cortina 2026, al via la vendita dei biglietti per Olimpiadi e Paralimpiadi invernali “È un viaggio lungo due millenni – ci ha detto – alla ricerca delle opere che hanno rappresentato lo sport, le gesta di atleti e atlete, cercando di mettere in luce la forza, la potenza, la fatica del gesto atletico, le trasformazioni che il corpo subisce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

