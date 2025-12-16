Babbo Natale arriva in Pediatria Regali dai vigili del fuoco ai piccoli pazienti dell’ospedale

In un gesto di solidarietà e gioia, i vigili del fuoco sono arrivati in Pediatria con i loro regali di Natale, portando sorrisi e speranza ai piccoli pazienti dell’ospedale. Per alcune ore, hanno lasciato da parte il loro ruolo abituale per indossare il costume di Babbo Natale, regalando momenti di felicità e magia durante le festività.

Hanno messo da parte per qualche ora il loro inconfondibile casco per mettere in testa quello rosso di Babbo Natale. Loro sono i vigili del fuoco che ieri mattina, come da tradizione, hanno portato sorrisi e felicità nel reparto di pediatria dell' ospedale di Macerata diretto dalla dottoressa Martina Fornaro. Una iniziativa, particolarmente amata e attesa, resa possibile dalla collaborazione tra il comando dei vigili del fuoco di Macerata, coordinati dal comandante Leonardo Rampino, la società Clementoni, azienda del territorio leader nella produzione di articoli per bambini, e la disponibilità del personale dell'ospedale.

