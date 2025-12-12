Dai carabinieri regali di Natale ai piccoli pazienti della Pediatria di Borgomanero
Il Natale si fa strada anche tra i piccoli pazienti della Pediatria di Borgomanero, grazie alla visita dei carabinieri locali. Il comandante della Tenenza, sottotenente Giuseppe Cannariato, insieme a una delegazione di militari, ha portato regali e solidarietà, rendendo più speciale questa festività per i bambini ricoverati nell’ospedale della città.
