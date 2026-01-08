La circolare di Valditara inviata alle scuole | Tricolore va sostituito se scolorito

Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare alle scuole per ribadire l'importanza del tricolore come simbolo dell'identità nazionale. La comunicazione richiama l'attenzione sulla necessità di mantenere il vessillo in condizioni adeguate, sostituendo eventuali bandiere scolorite. Un invito a preservare il rispetto e la dignità di un simbolo che rappresenta l'unità e i valori della nostra nazione.

Una circolare inviata alle scuole per ricordare l'importanza di un "segno distintivo dell'identità della nostra Nazione". All'indomani della ricorrenza della Giornata nazionale della bandiera il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso un testo indirizzato ai presidi di tutta Italia.

Valditara richiama le scuole al rispetto della bandiera italiana: la circolare - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una circolare alle scuole per richiamare l’attenzione sull’importanza della bandiera italiana come simbolo di unità nazionale e ... tecnicadellascuola.it

Valditara, esporre Tricolore nelle scuole e sostituirlo se scolorito - All'indomani della ricorrenza della Giornata nazionale della Bandiera il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ... notizie.tiscali.it

Vergognoso quello che è successo al liceo Fogazzaro di Vicenza, dove un’assemblea di studenti per Gaza è stata letteralmente cancellata all’ultimo minuto dalla preside in applicazione della famigerata circolare Valditara. La “pericolosissima” iniziativa preve - facebook.com facebook

