Apre un nuovo punto vendita Despar a Nonantola domani il recruiting day

Despar Nord, insieme al Centro per l’impiego di Castelfranco Emilia e in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Sorbara, annuncia un recruiting day per incontrare e conoscere potenziali candidate e candidati da assumere come addette e addetti all’allestimento scaffali, casse e ai reparti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

