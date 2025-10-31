Coop a misura di cliente Stamani alle 8,30 apre il nuovo punto vendita

Stesso luogo, stessa dimensione (1.500 metri quadrati), ma una Coop rinnovata e con sei dipendenti in più (75 totali). Apre oggi alle 8,30 il rinnovato punto vendita, dopo i lavori di ristrutturazione che sono iniziati lo scorso marzo e proseguiti, a tappe, con un intervento che ha richiesto la chiusura dal 6 settembre al termine dei lavori. L’intervento ha riguardato sia l’area vendita che la manutenzione delle aree esterne, dai tappeti mobili alle coperture. Un investimento della cooperativa di circa 6 milioni di euro. Un punto vendita, che è stato definito "a misura di cliente", con un nuovo allestimento che dà grande spazio alla piazza dei freschi e freschissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

