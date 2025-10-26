Ritorna alle 15 il derby con l’Ancona e per la Maceratese è più di un esame. I biancorossi sul proprio campo sono chiamati a muovere la classifica, ma devono fare i conti con un avversario di assoluto valore e che in trasferta ha raccolto 10 punti segnando 6 gol e subendone 3. L’allenatore Possanzini fa forza sulle sue idee e non modifica il sistema di gioco pur cambiando spesso e volentieri gli interpreti. La squadra di casa è portata a giocare all’attacco ma occorre stare attenti perché o un errore del singolo o del reparto o qualche ripartenza hanno fatto sì che la Maceratese abbia subito finora 10 gol a fronte dei 9 realizzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

All'Helvia Recina c'è l'Ancona. Maceratese, una sfida da non fallire e una classifica da migliorare