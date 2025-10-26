All’Helvia Recina c’è l’Ancona Maceratese una sfida da non fallire e una classifica da migliorare
Ritorna alle 15 il derby con l’Ancona e per la Maceratese è più di un esame. I biancorossi sul proprio campo sono chiamati a muovere la classifica, ma devono fare i conti con un avversario di assoluto valore e che in trasferta ha raccolto 10 punti segnando 6 gol e subendone 3. L’allenatore Possanzini fa forza sulle sue idee e non modifica il sistema di gioco pur cambiando spesso e volentieri gli interpreti. La squadra di casa è portata a giocare all’attacco ma occorre stare attenti perché o un errore del singolo o del reparto o qualche ripartenza hanno fatto sì che la Maceratese abbia subito finora 10 gol a fronte dei 9 realizzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Novità in vista della partita di domani. I botteghini dello stadio Helvia Recina resteranno APERTI fino alle ore 15, modificando la precedente decisione che ne prevedeva la chiusura. Verrà aperta anche la gradinata con 500 biglietti disponibili. FORZA VECCHI - facebook.com Vai su Facebook