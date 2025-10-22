Squalifiche Dorici all’Helvia Recina senza Gelonese

Gelonese dell’Ancona salterà il derby di domenica a Macerata contro i biancorossi di Possanzini. Il giocatore è stato infatti suqalificato per due gare dal giudice sportivo così come Gemini dell’UniPomezia. Un turno è stato comminato a D’Angelo della Recanatese. Il Castelfidardo è stato multato di 200 euro "in quanto – si legge nella motivazione – i suoi sostenitori hanno introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) che hanno danneggiato il manto sintetico. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati". Inoltre il Teramo ha preannunciato reclamo sul la partita contro il Sora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

