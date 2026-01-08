La buffonata della spille anti-Venezi scatena l’ira del Teatro di Lucca | Colleghi no alle censure basta offese

L’ipotesi di un concerto dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia a Lucca, guidata dalla direttrice Beatrice Venezi, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre si cerca di promuovere un momento di dialogo e comprensione, alcune iniziative, come la proposta di una spille anti-Venezi, hanno provocato critiche e richieste di rispetto e libertà di espressione. È importante mantenere un confronto civile e privo di censure in ambito culturale.

L'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la direzione di Beatrice Venezi, potrebbe esibirsi a Lucca in un concerto pensato per "riappacificare gli animi". La proposta arriva come "protest"a nei confronti degli orchestrali della Fenice che hanno ingaggiato una assurda battaglia contro la direttrice d'orchestra lucchese Beatrice Venezi, "colpevole" di essere di destra e fan della Meloni. La proposta di un concerto pacificatore arriva dall'amministratore del Teatro del Giglio di Lucca, Giorgio Angelo Lazzarini, che interviene sulla lunga protesta degli orchestrali veneziani contro la nomina della musicista alla direzione musicale del Teatro di campo San Fantin.

