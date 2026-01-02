la steccata anti venezi degli orchestrali della fenice

Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia continuano a protestare contro la nomina di Beatrice Venezi come nuova direttrice, prevista per ottobre. La loro opposizione persiste anche durante il giorno di Capodanno, occasione in cui l’ente lirico si apre al pubblico come simbolo delle eccellenze musicali italiane. La questione riflette le tensioni interne e il dibattito sulla leadership artistica del prestigioso teatro veneziano.

Anno nuovo, protesta vecchia. “Dalle alla Venezi” resta il ritornello preferito degli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia che non hanno mollato la presa contro la nomina della nuova direttrice Beatrice Venezi (il cui insediamento è previsto nel prossimo mese di ottobre) neppure nel solenne giorno del Capodanno in cui, di fatto, l’ente lirico lagunare diventa il palcoscenico italiano dove il BelPaese mette in mostra le sue virtù musicali all’inizio del nuovo anno. Fatto sta che, sebbene gli abiti e le note della festa con i musicisti eccellenti esecutori siano tornati al loro posto, sottotraccia, anzi sotto forma di una spilletta - una chiave di violino con un cuore al centro, nera su fondo dorato, i colori del teatro - indossata da tutti gli orchestrali, compreso il maestro Michele Mariotti, continuava a ruggire la protesta che vede i musici ormai da mesi trasformarsi in soldatini da trincea del culturame post comunista contrario al governo Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

