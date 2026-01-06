Dolci tombolate e doni Arriva la Befana Feste in tutte le piazze non solo per i piccoli

L’Epifania porta con sé tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli, tra dolci, tombolate e doni. In molte piazze si celebrano feste e iniziative, mentre i motoclub organizzano sfilate con le Befane a bordo delle moto. Un’occasione per vivere momenti di convivialità e tradizione, mantenendo vivo lo spirito di questa giornata speciale oltre i più giovani.

Befane, e non solo, per questa Epifania. I motoclub saranno ancora una volta in prima fila ad organizzare sfilate rombanti con le "vecchiette" sedute sui sellini posteriori. Il motoclub di Abbiategrasso propone ormai da 26 anni questo appuntamento. Il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto da dove, alle 9, partirà la sfilata che si fermerà al parco dei Bersaglieri poi a quello degli Alpini. La terza tappa sarà alla sede dell'Anffas in strada Cassinetta, quindi il passaggio in piazza Castello e alla sede della Croce Azzurra, con arrivo in piazza Vittorio Veneto dove ai centauri verrà offerta polenta e vin brulè.

