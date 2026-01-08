Juventus Vlahovic al Milan? Il serbo ha un altro desiderio | CMIT

Le speculazioni sul possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan continuano a circolare, anche se il centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno prossimo, mantiene la sua posizione. Nonostante l’interruzione causata dall’intervento all’adduttore, il suo futuro resta un tema di attualità nel calciomercato. In questo contesto, si analizzano le possibilità e le implicazioni di un eventuale cambio di maglia.

Non si spengono i rumors sul futuro del centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juve il prossimo giugno Dusan Vlahovic è sempre al centro delle cronache, nonostante il lungo stop per l’operazione all’adduttore della coscia. Il recupero del centravanti serbo sta procedendo nel migliore dei modi e i tempi per il ritorno in campo potrebbero accorciarsi. Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Fiorentina potrebbe tornare disponibile prima di marzo, a tre mesi esatti dall’intervento. Intanto non si spengono i rumors sul suo futuro, con l’agente Ristic che di recente ha incrociato il Ds del Milan Tare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Vlahovic al Milan? Il serbo ha un altro desiderio | CM.IT

Leggi anche: Vlahovic al fianco della Juventus: il serbo scende in campo con le stampelle, il gesto prima del Pafos non è passato inosservato

Leggi anche: Vlahovic Milan, si muove anche Allegri: ha fatto più volte il nome del serbo alla dirigenza rossonera! Cosa può succedere la prossima estate

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vlahovic dalla Juve al Barcellona: Milan avvisato! Allegri, Gatti via solo così; Vlahovic ha firmato per il Milan: l'indiscrezione che spiazza tutti, anche la Juve; Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan sfida i catalani su due tavoli; Vlahovic, ultimo no alla Juventus: a giugno sarà addio, cosa filtra su Barcellona, Bayern Monaco e... Milan.

Vlahovic Milan, firmato un contratto da 8 milioni a stagione? La verità sull’attaccante serbo e la rivelazione dopo quanto emerso nelle ultime ore - La verità sull’attaccante serbo e la rivelazione dopo quanto emerso nelle ultime ore Il calciomercato invernale si infiamma con un intrigo ... calcionews24.com