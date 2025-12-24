Vlahovic Milan si muove anche Allegri | ha fatto più volte il nome del serbo alla dirigenza rossonera! Cosa può succedere la prossima estate

Vlahovic Milan, il serbo nel mirino dei rossoneri: Allegri lo voleva già in estate, ora il Diavolo sogna lo sgarbo a parametro zero nel 2026. L’incubo peggiore per i tifosi bianconeri potrebbe materializzarsi sull’asse Torino-Milano, rievocando fantasmi del passato e intrecci di mercato ad alta tensione. La questione relativa al futuro di Dusan Vlahovic sta diventando sempre più spinosa per la dirigenza della Continassa e, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, all’orizzonte si profila una minaccia concreta che porta il nome di Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico del Milan, grande estimatore del serbo, non ha mai smesso di pensare al numero 9 come al terminale offensivo ideale per la sua squadra e i movimenti sottotraccia dei rossoneri stanno iniziando a preoccupare seriamente l’ambiente juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, si muove anche Allegri: ha fatto più volte il nome del serbo alla dirigenza rossonera! Cosa può succedere la prossima estate Leggi anche: Mercato Juve, novità sull’obiettivo a centrocampo: ha cambiato agente! Cosa filtra sul suo futuro e cosa può succedere la prossima estate Leggi anche: Vlahovic Bayern Monaco già a gennaio? Il serbo ha drizzato le antenne, cosa può succedere nelle prossime settimane: il punto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato; Milan, Fullkrug bloccato ma... quanti dubbi: gli infortuni che bloccano il panzer tedesco. Diavolo-Vlahovic, la rivelazione - Rumor; Musah non torna al Milan a gennaio: il destino dell'americano è segnato; Calciomercato Milan, dalla Spagna: accordo vicino per Vlahovic! La situazione. Il Milan ha prenotato Vlahovic a zero per la prossima estate: le ultime di Repubblica - Grandi movimenti in attacco in casa rossonera per gennaio che per l'estate: il Milan ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Niclas Fullkrug che ieri ha svolto le visite mediche di rito ... milannews.it

