Juventus | sorpresa Vlahovic

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, si prepara a tornare in campo dopo un infortunio all’adduttore che lo ha tenuto fuori da dicembre. Nonostante l’assenza prolungata, il giocatore ha espresso la volontà di riprendere il suo percorso e contribuire alla squadra. La sua ripresa anticipata ha suscitato attenzione, creando aspettative sul suo ritorno e sul ruolo che potrà ricoprire nel prosieguo della stagione.

Dusan Vlahovic non ci sta a chiudere in silenzio la sua avventura alla Juventus. L'attaccante serbo, fermo da dicembre per il grave infortunio all'adduttore ma con recupero più rapido del previsto, ha manifestato alla dirigenza e a Luciano Spalletti la volontà di stupire al rientro. Il bomber, 25 anni, sa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

