Altobelli controcorrente | Alla Juventus manca poco per il titolo servono innesti mirati Poi il commento a sorpresa su Vlahovic
Altobelli non ha dubbi sulla “nuova” Juventus di Luciano Spalletti: le parole anche sull’attaccante bianconero Dusan Vlahovic.. L’ex attaccante Alessandro Altobelli è intervenuto a La Stampa per analizzare lo stato di forma della Juventus di Luciano Spalletti. L’ex campione del mondo è convinto che i bianconeri siano vicini a voltare pagina e tornare ai vertici. Secondo la sua analisi, alla Vecchia Signora manca poco per tornare a vincere. Altobelli ha spiegato cosa serve alla Juventus per colmare il gap. Ha indicato la necessità di qualche innesto mirato e un po’ di esperienza in più da aggiungere alla rosa attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altobelli: "L'Inter è la più forte, alla Juve manca poco per tornare a vincere. Vlahovic attaccante giusto su cui puntare" - L'ax attaccante di Juventus e Inter, Alessandro "Spillo" Altobelli, ha parlato della corsa Scudetto in un'intervista a La Stampa. tuttojuve.com scrive
