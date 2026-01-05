Juventus torna il nome di Kessié | operazione possibile a gennaio
Il nome di Franck Kessié torna a essere menzionato con insistenza nel contesto della Juventus, che valuta possibili interventi sul mercato a gennaio. Il centrocampista, attualmente in forza ad altri club, rappresenta una delle opzioni concrete per rinforzare la rosa bianconera durante la sessione di mercato invernale. La situazione resta in evoluzione, con la società che monitora attentamente le opportunità di rafforzamento della squadra.
Nome che torna a circolare con insistenza in casa Juventus. Franck Kessié è tornato ad essere un profilo concreto per rinforzare il centrocampo bianconero a stagione in corso. Il contesto è chiaro. Il giocatore, oggi all’ Al-Ahli e impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, è in scadenza di contratto a giugno. Un dettaglio decisivo che apre scenari favorevoli: la Juventus valuta l’operazione solo a condizioni economiche vantaggiose, ovvero con un costo di cartellino ridotto o con una possibile liberazione anticipata di sei mesi. In quel caso, la dirigenza sarebbe pronta ad affondare il colpo per metterlo a disposizione di Luciano Spalletti, che cerca esperienza, fisicità e affidabilità immediata per il suo centrocampo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
