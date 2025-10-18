Kessié Juve ghiotta occasione già per gennaio | i bianconeri osservano il centrocampista non rinnoverà con l’Al Ahli? C’è un’importante novità

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista accostato ai bianconeri. Le antenne sono dritte, la caccia al grande rinforzo per il centrocampo di gennaio è ufficialmente aperta. Il calciomercato Juve è alla ricerca di occasioni per alzare il livello della mediana di Igor Tudor, e un nome su tutti sta tornando prepotentemente di moda: quello di Franck Kessié. A confermare l’interesse bianconero è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato come la situazione contrattuale dell’ivoriano stia stuzzicando la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kessi233 juve ghiotta occasione gi224 per gennaio i bianconeri osservano il centrocampista non rinnover224 con l8217al ahli c8217232 un8217importante novit224

© Juventusnews24.com - Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: i bianconeri osservano, il centrocampista non rinnoverà con l’Al Ahli? C’è un’importante novità

Scopri altri approfondimenti

Juventus, Openda: “Con Bremer avremo occasione di parlare. Sono molto contento di essere in questo club” - È cominciata con due vittorie la Serie A della Juventus di Igor Tudor. Come scrive gianlucadimarzio.com

Juve-Napoli: occasione Ince a gennaio - Secondo il Daily Star, dopo l'Inter anche la Juventus e il Napoli hanno messo gli occhi sull'attaccante del Blackpool Thomas Ince (21), che può liberarsi a gennaio per 500. Scrive calciomercato.com

Juve, niente rinnovo: occasione d’oro in Serie A. Tudor riabbraccia il pupillo - In questo senso la Juve può puntare profili internazionali, ma con la possibilità di sfruttare magari qualche occasione importante anche in Serie A. Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Kessi233 Juve Ghiotta Occasione