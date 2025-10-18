Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista accostato ai bianconeri. Le antenne sono dritte, la caccia al grande rinforzo per il centrocampo di gennaio è ufficialmente aperta. Il calciomercato Juve è alla ricerca di occasioni per alzare il livello della mediana di Igor Tudor, e un nome su tutti sta tornando prepotentemente di moda: quello di Franck Kessié. A confermare l’interesse bianconero è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato come la situazione contrattuale dell’ivoriano stia stuzzicando la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: i bianconeri osservano, il centrocampista non rinnoverà con l’Al Ahli? C’è un’importante novità