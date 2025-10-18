Kessié Juve ghiotta occasione già per gennaio | i bianconeri osservano il centrocampista non rinnoverà con l’Al Ahli? C’è un’importante novità
Kessié Juve, ghiotta occasione già per gennaio: tutti gli aggiornamenti sul centrocampista accostato ai bianconeri. Le antenne sono dritte, la caccia al grande rinforzo per il centrocampo di gennaio è ufficialmente aperta. Il calciomercato Juve è alla ricerca di occasioni per alzare il livello della mediana di Igor Tudor, e un nome su tutti sta tornando prepotentemente di moda: quello di Franck Kessié. A confermare l’interesse bianconero è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato come la situazione contrattuale dell’ivoriano stia stuzzicando la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Juve, i fari tornano ad accendersi su Kessie: ma l’ex Milan deve abbassarsi lo stipendio. Sarebbe il giusto rinforzo per i bianconeri? Uno scudetto con il Milan di Pioli, la breve avventura al Barcellona, l’esperienza in Arabia Saudita, la Coppa d’Africa con - facebook.com Vai su Facebook
Kessie: c'è la Juve. Ma con un ostacolo. Le news -) https://milanworld.net/threads/kessie-ce-la-juve-ostacolo-ingaggio.155162… #Milan #Juve #Kessie #Calciomercato - X Vai su X
Juventus, Openda: “Con Bremer avremo occasione di parlare. Sono molto contento di essere in questo club” - È cominciata con due vittorie la Serie A della Juventus di Igor Tudor. Come scrive gianlucadimarzio.com
Juve-Napoli: occasione Ince a gennaio - Secondo il Daily Star, dopo l'Inter anche la Juventus e il Napoli hanno messo gli occhi sull'attaccante del Blackpool Thomas Ince (21), che può liberarsi a gennaio per 500. Scrive calciomercato.com
Juve, niente rinnovo: occasione d’oro in Serie A. Tudor riabbraccia il pupillo - In questo senso la Juve può puntare profili internazionali, ma con la possibilità di sfruttare magari qualche occasione importante anche in Serie A. Secondo calciomercato.it