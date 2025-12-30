Juventus Senesi non rinnova col Bornemouth | la Juve si inerisce

La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di Marcos Senesi, il difensore argentino attualmente in forza al Bournemouth. Dopo la decisione del giocatore di non rinnovare il contratto con il club inglese, la dirigenza bianconera valuta le possibili opzioni per rafforzare la rosa. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Senesi e il Bornemouth si separano La Juventus sta lavorando per anticipare la concorrenza sul difensore argentino Marcos Senesi. Il giocatore del Bornemouth è un obbiettivo per la prossima estate, non per la finestra di Gennaio. Senesi non ha intenzione di rinnovare con la sua squadra e potrebbe lasciare la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it

L’Atletico sfida Juve e Milan per Senesi.

