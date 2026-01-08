L'articolo analizza il movente dietro l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso il 5 gennaio a Bologna. L’evento è stato preceduto da un diverbio avvenuto alcuni giorni prima su un treno, che sembra aver scatenato il gesto estremo di Jelenic. Si approfondiscono le circostanze e le motivazioni che hanno portato all’atto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della vicenda.

Il movente dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno accoltellato mortalmente il 5 gennaio nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna Centrale, punta su un diverbio avvenuto giorni prima su un treno. Secondo colleghi della vittima e indagini preliminari, Marin Jelenic, 36enne croato fermato a Desenzano del Garda, avrebbe agito per vendetta. Ambrosio, come riporta Repubblica, in servizio, lo aveva sorpreso senza biglietto e fatto scendere alla prima stazione utile, come da prassi per comportamenti molesti.Jelenic, noto per ubriachezza e aggressività sui convogli (decine di denunce per porto abusivo di coltelli, oltraggio e lesioni in varie città italiane), avrebbe riconosciuto il capotreno per caso alla stazione di Bologna, pedinandolo fino al parcheggio e colpendolo alle spalle con una coltellata letale al polmone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jelenic, una folle vendetta: il movente, perché ha ucciso il capotreno

Leggi anche: Marin Jelenic ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio per «motivi abietti»

Leggi anche: “So di essere ricercato ma non so perché”: chi è Marin Jelenic, l’uomo che avrebbe ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Marin Jelenic, il padre del capotreno: Un poveraccio. Se ha le p***le... | .it; Marin Jelenic, clamoroso: a chi ha telefonato dopo l'omicidio del capotreno | .it; Marin Jelenic, il killer del capotreno aveva un ordine di allontanamento | .it; Ventimiglia, capotreno sfregiato con cocci di vetro: ancora violenza | .it.

Marin Jelenic e la folle fuga tra le stazioni dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «Non so perché sono ricercato» - Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora e con precedenti per porto d’armi da taglio, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia). msn.com