Jelenic una folle vendetta | il movente perché ha ucciso il capotreno
L'articolo analizza il movente dietro l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso il 5 gennaio a Bologna. L’evento è stato preceduto da un diverbio avvenuto alcuni giorni prima su un treno, che sembra aver scatenato il gesto estremo di Jelenic. Si approfondiscono le circostanze e le motivazioni che hanno portato all’atto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della vicenda.
Il movente dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno accoltellato mortalmente il 5 gennaio nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna Centrale, punta su un diverbio avvenuto giorni prima su un treno. Secondo colleghi della vittima e indagini preliminari, Marin Jelenic, 36enne croato fermato a Desenzano del Garda, avrebbe agito per vendetta. Ambrosio, come riporta Repubblica, in servizio, lo aveva sorpreso senza biglietto e fatto scendere alla prima stazione utile, come da prassi per comportamenti molesti.Jelenic, noto per ubriachezza e aggressività sui convogli (decine di denunce per porto abusivo di coltelli, oltraggio e lesioni in varie città italiane), avrebbe riconosciuto il capotreno per caso alla stazione di Bologna, pedinandolo fino al parcheggio e colpendolo alle spalle con una coltellata letale al polmone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Marin Jelenic ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio per «motivi abietti»
Leggi anche: “So di essere ricercato ma non so perché”: chi è Marin Jelenic, l’uomo che avrebbe ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna
Marin Jelenic, il padre del capotreno: Un poveraccio. Se ha le p***le... | .it; Marin Jelenic, clamoroso: a chi ha telefonato dopo l'omicidio del capotreno | .it; Marin Jelenic, il killer del capotreno aveva un ordine di allontanamento | .it; Ventimiglia, capotreno sfregiato con cocci di vetro: ancora violenza | .it.
Marin Jelenic e la folle fuga tra le stazioni dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «Non so perché sono ricercato» - Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora e con precedenti per porto d’armi da taglio, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, è stato fermato a Desenzano del Garda (Brescia). msn.com
Bologna, l'omicidio di Alessandro Ambrosio e la folle fuga tra le stazioni: così è stato preso Marin Jelenic. 'È il killer del capotreno' x.com
Alfredo Vasto, titolare di un supermercato del centro di Udine, ha riconosciuto subito il volto di Marin Jelenic, indagato per l’omicidio del ferroviere a Bologna. Il 18 ottobre scorso, un episodio vide protagonista proprio il croato senza fissa dimora. “Ha preso dell facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.