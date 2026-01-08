Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, è stato arrestato a Desenzano del Garda con l’accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, a Bologna il 5 gennaio. L’episodio è avvenuto nel parcheggio della stazione, in un’area riservata ai dipendenti ferroviari. La vicenda ha suscitato attenzione, ma le motivazioni dietro il gesto restano ancora da chiarire.

È stato fermato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, il cittadino croato di 36 anni accusato di aver ucciso il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio accoltellandolo all’addome il 5 gennaio nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, in un’area riservata ai dipendenti delle ferrovie. La polizia ha fermato Jelenic intorno alle 21 del 6 gennaio. Al momento del controllo, l’uomo è apparso confuso e avrebbe dichiarato agli agenti: “So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa”. Il suo atteggiamento sospetto aveva insospettito la pattuglia della Polizia di Stato, che ha deciso di procedere al controllo adottando tutte le cautele del caso, come ha spiegato il questore di Brescia Paolo Sartori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “So di essere ricercato ma non so perché”: chi è Marin Jelenic, l’uomo che avrebbe ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna

Leggi anche: Fermato a Desenzano Marin Jelenic ricercato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna

Leggi anche: Marin Jelenic, chi è il presunto killer di Alessandro Ambrosio: «So che sono ricercato, ma non so perché». La fuga finita in 24 ore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Omicidio del capotreno, finisce la fuga del killer: ?«So di essere ricercato, ma non so perché»; Marin Jelenic e la folle fuga tra le stazioni dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio: «Non so perché sono ricercato»; Omicidio del capotreno a Bologna, fermato a Desenzano il presunto killer: è un 36enne croato; Arrestato nel Bresciano il killer di Bologna. Agli agenti ha detto: So di essere ricercato, ma non esattamente per cosa.

Omicidio del capotreno, finisce la fuga del killer: «So di essere ricercato, ma non so perché» - Dopo l’omicidio era salito su un treno in direzione Milano e a causa dei suoi comportamenti molesti era stato fermato e fatto scendere a Fiorenzuola, nel Piacentino, poco prima delle 20. ilmessaggero.it

BOLOGNA JELENIC Omicidio di Bologna, arrestato Marin Jelenic: “So di essere ricercato, ma non so per cosa” - Jelenic è stato bloccato a Desenzano del Garda, nel Bresciano, nella serata di martedì intorno alle 21, davanti alla stazione ferroviaria ... statoquotidiano.it