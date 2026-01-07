Marin Jelenic ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio per motivi abietti

Marin Jelenic, cittadino croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda dopo aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna il 5 gennaio. Alla fermata, Jelenic aveva con sé due coltelli, e le motivazioni dell’atto sono state attribuite a ragioni abiette. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità del gesto e le circostanze che lo hanno accompagnato.

Quando è stato fermato in stazione a Desenzano del Garda Marin Jelenic, il croato che ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, la sera del 5 gennaio a Bologna aveva con sé due coltelli. Sulle armi verranno svolti accertamenti per comprendere se si tratti di quella che ha ucciso Ambrosio. Il fermato aveva in particolare precedenti proprio per il porto di coltelli. L’uomo è stato identificato e individuato attraverso le immagini di videosorveglianza. Ed è stato seguito negli spostamenti fino a Milano, fino alle 6 di ieri mattina. Su come abbia poi raggiunto Desenzano non è ancora stato chiarito. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il capotreno ucciso a Bologna: Marin Jelenic aveva con sé due coltelli. Il pm: "Omicidio commesso per motivi abietti" Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a 34 anni: il killer è Jelenic Marin. Il 36enne è in fuga, ha precedenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert»; Fermato Marin Jelenic, unico accusato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio: Non so perché sono ricercato; Catturato l'uomo ricercato per l'omicidio del capotreno; La fuga tra i passeggeri sul Regionale e il rilascio: così il presunto killer del capotreno è sfuggito alle ricerche. Marin Jelenic ha ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio per «motivi abietti» - Romagna gli operatori ferroviari incrociano le braccia per otto ore ... open.online

