Jason Momoa e Dave Bautista indagano su un omicidio nel trailer di Fratelli demolitori

La commedia action arriverà sugli schermi di Prime Video dal 28 gennaio e racconterà le disavventure di due fratellastri. Il 28 gennaio arriverà in streaming su Prime Video la commedia action intitolata Fratelli demolitori, con star Jason Momoa e Dave Bautista, di cui online è stato condiviso un trailer ricco di scene d'azione e momenti divertenti. Il progetto ha permesso ai due attori di lavorare di nuovo insieme dopo aver fatto parte del cast di Dune, il film sci-fi diretto da Denis Villeneuve. Cosa racconterà Fratelli demolitori L'action comedy in arrivo su Prime Video avrà al centro della trama due fratellastri che non si parlano da anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jason Momoa e Dave Bautista indagano su un omicidio nel trailer di Fratelli demolitori Leggi anche: "Fratelli Demolitori": trailer e anticipazioni del film Prime Video con Jason Momoa e Dave Bautista Leggi anche: Fratelli Demolitori – The Wrecking Crew | Il trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Azione, adrenalina e comicità, su Prime Video arriva una coppia esplosiva in un’avventura folle; 3 cose da vedere in streaming su Amazon Prime Video a gennaio 2026; Film in uscita in streaming a gennaio, 16 titoli da non perdere. FOTO; I migliori film da vedere in streaming a gennaio 2026? Eccoli tutti, data per data. Fratelli demolitori - The Wrecking Crew: Jason Momoa e Dave Bautista nel trailer ufficiale dell'action comedy di Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer ufficiale italiano di Fratelli Demolitori The Wrecking Crew, la nuova action comedy che vedrà collaborare Jason Momoa e Dave Bautista. msn.com

Fratelli Demolitori: trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista - it, Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il poster di Fratelli Demolitori, action comedy che segna l’atteso incontro sullo schermo tra Jason Momoa e ... corrieredellosport.it

Fratelli Demolitori, trailer e data di uscita del film con Jason Momoa e Dave Bautista - Fratelli demolitori è una moderna action comedy con protagonisti Dave Bautista e Jason Momoa. ciakmagazine.it

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale italiano di #FratelliDemolitori - #TheWreckingCrew, la nuova action comedy che vedrà collaborare #JasonMomoa e #DaveBautista. Il film arriverà sulla piattaforma il 28 gennaio. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.