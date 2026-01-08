Fratelli Demolitori | trailer e anticipazioni del film Prime Video con Jason Momoa e Dave Bautista
In arrivo su Prime Video un'altra comedy action. Dopo i recenti Capi di Stato in fuga, Shadow Force e Playdate, il 2026 si apre con il promettente Fratelli Demolitori (titolo originale The Wrecking Crew), film con protagonisti un'altra coppia di grandi nomi, ovvero Jason Momoa e Dave Bautista. 🔗 Leggi su Today.it
