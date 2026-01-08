Fratelli Demolitori | trailer e anticipazioni del film Prime Video con Jason Momoa e Dave Bautista

Da today.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo su Prime Video un'altra comedy action. Dopo i recenti Capi di Stato in fuga, Shadow Force e Playdate, il 2026 si apre con il promettente Fratelli Demolitori (titolo originale The Wrecking Crew), film con protagonisti un'altra coppia di grandi nomi, ovvero Jason Momoa e Dave Bautista. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Jason Momoa e Dave Bautista improbabile coppia nelle foto della commedia d'azione Fratelli Demolitori

Leggi anche: Trap House: Il nuovo film di Prime Video con Dave Bautista domina la piattaforma streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I migliori film da vedere in streaming a gennaio 2026? Eccoli tutti, data per data.

fratelli demolitori trailer anticipazioniFratelli Demolitori - The Wrecking Crew News - The Wrecking Crew news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in usci ... comingsoon.it

fratelli demolitori trailer anticipazioniFratelli Demolitori - The Wrecking Crew: Jason Momoa e Dave Bautista nel trailer ufficiale dell'action comedy di Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer ufficiale italiano di Fratelli Demolitori The Wrecking Crew, la nuova action comedy che vedrà collaborare Jason Momoa e Dave Bautista. comingsoon.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.