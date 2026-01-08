Fratelli Demolitori – The Wrecking Crew | Il trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Fratelli Demolitori – The Wrecking Crew, un action-comedy in uscita nel 2026. Il film vede protagonisti Jason Momoa e Dave Bautista nei ruoli di due fratelli separati che si ritrovano a collaborare per contrastare la mafia hawaiana. La pellicola combina elementi di azione e umorismo, offrendo uno sguardo sulla loro sfida comune.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Fratelli Demolitori – The Wrecking Crew, action-comedy in arrivo nel 2026 con Jason Momoa e Dave Bautista nei panni di due fratelli separati che devono unirsi per combattere la mafia hawaiana. Il film, diretto da Angel Manuel Soto (Blue Beetle), è scritto da Jonathan Tropper e prodotto da WWE Studios e AGBO. La trama segue Jonny (Momoa) e James (Bautista), due fratelli estranei costretti a collaborare per fermare un boss mafioso che li vuole morti. Tra inseguimenti, esplosioni, umorismo tagliente e ambientazioni tropicali alle Hawaii, il trailer promette un mix esplosivo di azione e commedia fraterna, con una vibe che richiama buddy-cop classici come Arma Letale ma con un tocco hawaiano unico.

