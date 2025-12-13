Coez annuncia il nuovo tour per l’estate 2026
Coez ha annunciato il tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, previsto per la prossima estate. Il cantautore romano ha spiegato: «Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera». I biglietti sono disponibili da oggi, 13 dicembre, su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da giovedì 18 dicembre alle ore 11:00. In occasione dell’apertura della vendita, il cantante, al secolo Silvano Albanese, ha voluto fare un piccolo regalo ai propri fan. Metropolitanmagazine.it
COEZ annuncia il nuovo tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP [info e Biglietti] - FROM THE ROOFTOP che porterà il cantautore romano ad esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia. newsic.it
Coez annuncia il nuovo tour 2026 "From the Rooftop" - "Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra ... msn.com
COEZ LIVE A PALERMO Coez annuncia il nuovo tour live 2026 From the Rooftop con una sorpresa speciale in regalo per chi acquisterà il biglietto! 12 settembre 2026 - Palermo, Teatro di Verdura Biglietti disponibili on-line da sabato 13 dicembre ore 1 - facebook.com facebook
Il nuovo tour del cantautore romano è 'COEZ LIVE 2026 - FROM THE ROOFTOP' rockol.it/news-755941/co… x.com
#èsemprebellointour: Coez annuncia le date del suo nuovo tour