Coez annuncia il nuovo tour per l’estate 2026

Coez ha annunciato il tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, previsto per la prossima estate. Il cantautore romano ha spiegato: «Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop, tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera». I biglietti sono disponibili da oggi, 13 dicembre, su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da giovedì 18 dicembre alle ore 11:00. In occasione dell’apertura della vendita, il cantante, al secolo Silvano Albanese, ha voluto fare un piccolo regalo ai propri fan. Metropolitanmagazine.it

