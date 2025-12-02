Putin | La Russia non ha intenzione di combattere ma se l' Europa vuole la guerra siamo pronti

«La Russia non ha intenzione di combattere con l’Europa, ma se l’ Europa inizierà, saremo subito pronti». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti. «Non intendiamo entrare in guerra con l’Europa, l’ho detto cento volte - ha detto Putin, citato da Interfax -. Ma se l’Europa decidesse improvvisamente di combattere e iniziasse, saremmo pronti fin da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin: "La Russia non ha intenzione di combattere, ma se l'Europa vuole la guerra siamo pronti"

