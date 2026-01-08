Ior la lotteria benefica Oltre 55mila biglietti | 180mila euro alla ricerca

La lotteria benefica Ior 2025, intitolata ‘A Natale vinci per aiutare’, ha raccolto circa 180mila euro a favore della ricerca oncologica. Oltre 55mila biglietti sono stati venduti, contribuendo a sostenere progetti di cura e prevenzione. L’estrazione dei vincitori si è svolta il 6 gennaio presso il centro commerciale Montefiore di Cesena, confermando l’impegno dell’Istituto per la solidarietà e la solidarietà.

Circa 180mila euro raccolti a sostegno della ricerca oncologica: è il risultato dell'edizione 2025 della lotteria Ior 'A Natale vinci per aiutare', che si è conclusa il giorno dell'Epifania con l'estrazione dei biglietti vincenti al centro commerciale Montefiore di Cesena. L'iniziativa sostiene il lavoro dei ricercatori dell' Irst di Meldola, contribuendo allo sviluppo di terapie sempre più efficaci e personalizzate contro il cancro e al loro rapido utilizzo nella pratica clinica. Sono stati distribuiti 55.301 biglietti sui circa 60mila disponibili, di cui 17.504 in provincia di Forlì-Cesena. La vendita ha portato a un incasso superiore ai 138mila euro, cui si sono aggiunti 41mila euro grazie alle sponsorizzazioni.

Ravenna, lotteria Ior: i biglietti vincenti - Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 ... corriereromagna.it

Lotteria Ior Rimini, i biglietti vincenti - Nonostante la neve diffusa su tutto il territorio, nella giornata di martedì 6 gennaio sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 ... corriereromagna.it

