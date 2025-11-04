A un anno dall’annuncio dell’acquisizione di First Bank, Intesa Sanpaolo – a seguito dell’approvazione della Banca nazionale di Romania e dell’iscrizione nel registro delle imprese – ha completato la fusione per incorporazione della banca nella propria controllata, Intesa Sanpaolo Bank Romania. I due istituti opereranno sotto un unico marchio rafforzando la posizione della banca nel mercato locale e segnando una nuova tappa nella strategia di crescita e investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo nell’Europa centro-orientale. La nuova banca servirà oltre 170 mila clienti e conterà oltre 1.100 dipendenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Al via la nuova Intesa Sanpaolo Bank Romania