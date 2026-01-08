Intesa Sanpaolo finanziamento di 162 mln a Grimaldi Euromed per l’acquisto di 3 navi green

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha finalizzato un finanziamento di 162,3 milioni di euro a favore di Grimaldi Euromed. La cifra sarà destinata all'acquisto di tre navi green, contribuendo alla sostenibilità e all’innovazione nel settore marittimo. Questo accordo sottolinea l’impegno della banca nel supportare progetti di sviluppo e transizione ecologica.

Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha concluso un finanziamento da 162,3 milioni di euro destinato a Grimaldi Euromed (gruppo Grimaldi). L'operazione e' finalizzata all'acquisizione di tre navi Pure Car & Truck Carrier (PCTC) di nuova generazione denominate Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania, con consegna prevista nel corso del 2026. "Grimaldi Euromed rappresenta un'eccellenza nella modernizzazione sostenibile del trasporto marittimo e come Divisione Imi CIB ne supportiamo con continuita' il percorso di crescita. Il gruppo Intesa Sanpaolo e' da sempre in prima linea nell'accompagnare le realta' aziendali nei loro investimenti strategici, favorendo processi di innovazione e di transizione energetica", ha detto Francesca Diviccaro, Responsabile Retail & Luxury della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.

