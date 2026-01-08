Inter Napoli Chivu perde i pezzi | assenza pesante nell’allenamento di oggi! Salta il big match di domenica

Durante l’allenamento odierno, Chivu ha dovuto saltare l’allenamento dell’Inter, rendendo incerto il suo impiego nel prossimo match contro il Napoli. Dopo la vittoria di ieri contro il Parma, i nerazzurri si preparano per la sfida di domenica a San Siro, ma l’assenza del difensore potrebbe influenzare le scelte di formazione. Restano da monitorare le condizioni di Chivu in vista della partita.

a San Siro contro i partenopei Dopo il prezioso successo maturato ieri contro il Parma, l’Inter non perde tempo e si proietta immediatamente verso la super sfida di domenica. Ad Appiano Gentile è scattata l’operazione Napoli, con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Napoli, Chivu perde i pezzi: assenza pesante nell’allenamento di oggi! Salta il big match di domenica Leggi anche: Napoli Inter, assenza pesantissima per Conte: un big salta lo scontro diretto di domani! Leggi anche: Acerbi Inter, Chivu si riaffida a lui per il big match di Napoli: la possibile scelta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Conte: Chivu ha detto che non gli interessa cosa dico? Ho solo ricordato la storia; Serie A, ecco Inter-Napoli: l’attesissima partita dal sapore di Scudetto; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Serie A. 2-0 a Parma: l'Inter allunga. Il Napoli frena. Lazio-Fiorentina 2-2. Torino-Udinese 1-2 - Aggiornamento del 08 Gennaio delle ore 02:26. Chivu stizzito, l’Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: “Solo domande sul Napoli?” - La vittoria di Parma è passata quasi inosservata nel post partita del Tardini e Chivu ha manifestato tutto il proprio disappunto di fronte alle incalzanti ... fanpage.it

Inter, Chivu: "Ecco perché la partita col Napoli avrà un valore speciale" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ieri sera è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria di Parma: "L'Inter è una squadra matura che capisce ... tuttonapoli.net

Sabatini: “Inzaghi a Parma perde scudetto coi suoi cambi prestabiliti. Chivu ha scardinato…” - Della vittoria dell'Inter che allunga sul Napoli in vista dello scontro diretto ha parlato il giornalista Sandro Sabatini ... msn.com

#Chivu parla di Inter e Napoli ma fa i complimenti anche alle altre squadre #SerieAEnilive #DAZN x.com

Inter-#Napoli, #Conte non molla, ma ha le pile scariche: gli assenti potrebbero essere ben 8 Si potrebbe ripetere la stessa situazione di ieri col #Verona. L'ha detto in conferenza: «Oggi è stato strano dover ribaltare il risultato facendo entrare dei difensori; è sta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.