Acerbi Inter Chivu si riaffida a lui per il big match di Napoli | la possibile scelta

Inter News 24 Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Francesco Acerbi è pronto a tornare titolare nella sfida contro il Napoli dopo aver riposato nella vittoria dell’ Inter contro l’ Union Saint-Gilloise. Come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu ha pianificato delle rotazioni in vista dell’impegno contro i partenopei, e Acerbi, che ha offerto ottime prestazioni nel corso della stagione, tornerà al centro della difesa nerazzurra al posto di Stefan de Vrij. Acerbi, che ha saputo integrarsi rapidamente nel sistema difensivo dell’Inter, è fondamentale per garantire solidità e esperienza in una partita così importante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, Chivu si riaffida a lui per il big match di Napoli: la possibile scelta

