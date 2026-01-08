Inter Dimarco non cambia | decisivo anche con Chivu

Federico Dimarco conferma il suo ruolo di elemento fondamentale nell’Inter, indipendentemente dalla guida tecnica. Anche con l’arrivo di Cristian Chivu, il suo contributo si mantiene costante, dimostrando continuità e affidabilità in campo. La sua presenza rappresenta un punto fermo per la squadra, confermando l’importanza di un giocatore che, nel tempo, ha saputo adattarsi e crescere sotto diverse gestioni tecniche.

Cambia la guida tecnica, non cambia l’impatto. Federico Dimarco resta una certezza assoluta per l’ Inter, anche nell’era Cristian Chivu. I numeri lo confermano: l’esterno nerazzurro è tra i difensori più decisivi in Europa per gol e assist, alle spalle solo di pochi specialisti del ruolo. L’ennesima prova è arrivata a Parma, con il gol che ha sbloccato la gara prima dell’intervallo e ha rimesso l’Inter sui binari giusti. Un segnale forte, in un momento chiave della stagione. Dimarco continua a incidere come faceva già sotto Simone Inzaghi, quando venne rilanciato stabilmente a partire dal 202122 e trasformato in uno dei migliori esterni della Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

