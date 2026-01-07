L' Inter non sbaglia a Parma | 2-0 con Dimarco e Thuram Chivu a +4 su Napoli e MilanLazio-Fiorentina 2-2 show

L'Inter ha ottenuto una vittoria importante a Parma, con un risultato di 2-0 grazie alle reti di Dimarco e Thuram. La squadra nerazzurra mantiene la leadership in classifica, con un vantaggio di quattro punti su Napoli e Milan. La partita si è conclusa senza grandi emozioni, confermando la solidità dell'Inter nella stagione in corso.

Con un gol per tempo, i nerazzurri conquistano altri tre punti e restano al primo posto in classifica.

L’Inter tira tanto, qualche volta sbaglia, ma segna più delle altre I nerazzurri hanno la miglior percentuale realizzativa in Serie A considerando il rapporto tra tiri e gol fatti Un'enorme produzione offensiva da parte dei ragazzi di Chivu, con quasi 100 concl - facebook.com facebook

Inter-Bologna, le pagelle. La resistenza di Ravaglia, Lucumi sbaglia tutto, Rowe si smarrisce x.com

