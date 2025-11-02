Verona-Inter | partiti! Chivu con Bonny e Lautaro Dimarco in panchina | Live 0-0

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nerazzurri sono reduci dalla vittoria con la Fiorentina e puntano ad allungare in classifica, il Verona cerca la prima vittoria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Verona Inter Partiti Chivu