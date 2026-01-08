Insegnare Italiano Storia e Geografia | webinar gratuiti organizzati da Deascuola

Deascuola presenta un ciclo di webinar gratuiti dedicati all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia. Questi incontri sono rivolti a docenti e studenti interessati a approfondire metodologie e contenuti didattici. Gli appuntamenti, di semplice accesso e senza costi, offrono spunti utili per migliorare l’approccio all’insegnamento e allo studio delle materie. Un’opportunità per condividere conoscenze e aggiornarsi sui temi curriculari.

È in partenza Insegnare Italiano, Storia e Geografia, un ciclo di webinar gratuiti organizzati da Deascuola. Si tratta di un'opportunità formativa pensata per offrire ai docenti di lettere della scuola secondaria di I grado idee, strumenti e strategie per rendere la didattica sempre più coinvolgente, inclusiva e vicina agli studenti.

