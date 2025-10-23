Tornano i Lunedì Digitali | webinar gratuiti organizzati da Deascuola

Sono in partenza gli attesissimi appuntamenti dei Lunedì Digitali, con il nuovo ciclo “Scegliere, raccontarsi, crescere”.  Laura De Biaggi e Claudia De Napoli, quest’anno presenteranno una ricca proposta di nuovi strumenti e attività per l’orientamento e per una didattica attiva. Scopri il calendario degli appuntamenti e iscriviti 03 ottobre 2025, ore 17:00 – Graphic Novel . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

