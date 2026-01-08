Influenza pronto soccorso pieno | 7 ore di attesa per i codici non gravi

Durante le festività, i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia hanno affrontato un incremento di accessi, in particolare a causa del picco influenzale. Alcuni pazienti con condizioni non gravi hanno dovuto attendere fino a sette ore per ricevere assistenza, evidenziando le sfide di un sistema sanitario sotto pressione in periodi di maggiore afflusso.

Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

Napoli, influenza post-feste. Santobono sotto pressione: fino a 350 accessi al giorno al pronto soccorso - Napoli, 7 Gennaio – Il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli sta affrontando un’intensa ondata di accessi legata all’influenza post- sciscianonotizie.it

Influenza, sovraffollamento al pronto soccorso: insediata task force a Palermo. facebook

Pronto soccorso sotto pressione per influenza e polmoniti in Piemonte. Molti gli accessi, riguardano soprattutto anziani e fragili #ANSA x.com

