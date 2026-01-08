Influenza pronto soccorso pieno | 7 ore di attesa per i codici non gravi
Durante le festività, i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia hanno affrontato un incremento di accessi, in particolare a causa del picco influenzale. Alcuni pazienti con condizioni non gravi hanno dovuto attendere fino a sette ore per ricevere assistenza, evidenziando le sfide di un sistema sanitario sotto pressione in periodi di maggiore afflusso.
Giornate di superlavoro per i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia, che durante le festività hanno registrato un aumento di accessi anche a causa del picco influenzale. All'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, come riporta la stampa locale, rispetto agli anni passati sono stati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
