Ambulanze in ritardo ore di attesa al pronto soccorso | la mappa dei disagi negli ospedali italiani

Ambulanze con ritardi e lunghi tempi di intervento, attese di ore al pronto soccorso e di mesi per gli interventi, con miglioramenti soltanto per quanto riguarda gli screening. La fotografia arriva dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) nella nuova edizione del Sistema. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ambulanze in ritardo, ore di attesa al pronto soccorso: la mappa dei disagi negli ospedali italiani

