Influenza e pronto soccorso sotto pressione | accessi in crescita del 20% nell’Aquilano

Durante le festività, i pronto soccorso dell’Aquilano hanno registrato un aumento del 20% negli accessi, principalmente per complicanze respiratorie legate all’influenza. La crescita della domanda ha portato a una maggior pressione sui servizi sanitari locali, spingendo le strutture tra L’Aquila e Avezzano a potenziare l’organizzazione per garantire un’assistenza tempestiva ed efficace.

Un aumento di circa il 20% degli accessi ai pronto soccorso ha interessato l'area dell'Aquilano nel periodo delle festività, con un incremento legato in larga parte alla diffusione dell'influenza e alle sue complicanze respiratorie, tra cui polmoniti e insufficienze polmonari. A registrare il maggior afflusso sono stati i pronto soccorso degli ospedali di L'Aquila e Avezzano, i presidi più grandi della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, chiamata a gestire un territorio esteso e in gran parte montano.

