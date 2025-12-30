Influenza in anticipo Parma sotto pressione | oltre 1.200 accessi al pronto soccorso
A Parma, l’influenza si sta diffondendo in modo anticipato e intensificato, con più di 1.200 accessi al pronto soccorso nel mese di dicembre. Questo fenomeno evidenzia un aumento dei casi rispetto agli anni precedenti, sottolineando l’importanza di adottare misure di prevenzione e attenzione alla salute durante questa stagione influenzale.
L’influenza arriva prima e colpisce più forte, e anche Parma ne sta avvertendo gli effetti. Nel solo mese di dicembre si sono registrati oltre 1.200 accessi al pronto soccorso, con il sistema ospedaliero messo alla prova da un aumento costante dei casi, ma capace di reggere l’urto. Un quadro che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
