Influenza in anticipo Parma sotto pressione | oltre 1.200 accessi al pronto soccorso

A Parma, l’influenza si sta diffondendo in modo anticipato e intensificato, con più di 1.200 accessi al pronto soccorso nel mese di dicembre. Questo fenomeno evidenzia un aumento dei casi rispetto agli anni precedenti, sottolineando l’importanza di adottare misure di prevenzione e attenzione alla salute durante questa stagione influenzale.

Oms, l'influenza è in anticipo di 4 settimane nella Regione Europea - L'influenza è in anticipo nella Regione Europea: è iniziata circa quattro settimane prima rispetto alle stagioni precedenti e con un nuovo ceppo virale dominante che sta mettendo sotto pressione i sis ... ansa.it

Influenza, 950 mila nuovi casi in Italia in una settimana. Iss "Vicini al picco" - L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, è stata pari a 17,1 casi per 1. gazzettadiparma.it

(Giorgia Cozza) Per i più piccoli è tempo di malanni di stagione. L’influenza quest’anno è arrivata in anticipo e i più colpiti come di consueto sono i bambini. Virus e batteri possono determinare un rialzo anche importante della temperatura che causa disagi a - facebook.com facebook

Quest’anno l’influenza è in anticipo x.com

