Infastidito dal volume troppo alto spara contro la cassa acustica di un negozio | arrestato 59enne
Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Acireale dopo aver danneggiato la cassa acustica di un negozio a causa del volume troppo alto. Durante le operazioni, sono stati inoltre denunciati il fratello di 62 anni per detenzione illegale di armi e munizioni. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo sul territorio volta a garantire la sicurezza pubblica.
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato un uomo di 59 anni e denunciato il fratello di 62 anni per detenzione illecita di armi e munizioni.L'intervento dei militari è scattato a seguito della segnalazione di colpi d’arma da fuoco provenienti da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Sfonda la porta del negozio e ruba dalla cassa: arrestato in flagranza
Leggi anche: Distrugge la vetrina di un negozio di elettronica ad Arezzo e svuota la cassa, arrestato in tempi record
Volume troppo alto al festival, la Municipale ferma la musica. Bagarre sui social - Spoleto, 30 luglio 2025 – Musica troppo alta, la seconda serata di “Spoleto sul palco music band“ termina alle 22 con circa due ore di anticipo rispetto al programma iniziale. lanazione.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.