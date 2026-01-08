Infastidito dal volume troppo alto spara contro la cassa acustica di un negozio | arrestato 59enne

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Acireale dopo aver danneggiato la cassa acustica di un negozio a causa del volume troppo alto. Durante le operazioni, sono stati inoltre denunciati il fratello di 62 anni per detenzione illegale di armi e munizioni. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo sul territorio volta a garantire la sicurezza pubblica.

