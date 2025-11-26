Distrugge la vetrina di un negozio di elettronica ad Arezzo e svuota la cassa arrestato in tempi record

26 nov 2025

Un uomo sulla cinquantina è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Arezzo per furto aggravato in un negozio di elettronica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

