Sfonda la porta del negozio e ruba dalla cassa | arrestato in flagranza

Lunedì intorno a mezzogiorno una commessa di un bar in zona Pescaiola, ad Arezzo, ha segnalato alla Polizia un forte rumore proveniente da un vicino negozio di elettronica. Le Volanti, giunte rapidamente sul posto, hanno trovato la porta d’ingresso con il vetro distrutto e la cassa forzata e vuota. Visionate le immagini di videosorveglianza insieme al proprietario, gli agenti hanno riconosciuto un uomo sulla cinquantina, già noto alle Forze dell’Ordine, ripreso mentre sfondava la porta ed entrava per sottrarre circa 100 euro. L’uomo è stato rintracciato poco distante e arrestato per furto aggravato e violazione delle misure restrittive già in atto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sfonda la porta del negozio e ruba dalla cassa: arrestato in flagranza

