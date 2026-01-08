Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3 | come progettare la lezione simulata Materiali di preparazione inclusi
Il corso offre indicazioni pratiche per progettare una lezione simulata nella prova orale del concorso docenti PNRR3, rivolta a insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. Attraverso materiali di preparazione e strumenti utili, i partecipanti impareranno a strutturare efficacemente la propria presentazione. L’appuntamento si svolgerà online venerdì 16 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, con accesso tramite link inviato via email un’ora prima.
Venerdì 16 gennaio, ore 16:00 – 18:00 online Gli iscritti riceveranno il link di accesso via email 1 ora prima dell'inizio. Non potrai partecipare alla diretta? Potrai rivedere la registrazione Un incontro pensato per offrire un supporto concreto nella preparazione della prova orale del concorso docenti per posto comune per Infanzia e Primaria. Durante il webinar i partecipanti avranno la
