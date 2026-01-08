Industria calzaturiera nei primi 9 mesi del 2025 in Lombardia export in crescita del 9,5%
Nel primo trimestre del 2025, l’industria calzaturiera lombarda ha registrato un aumento dell’export del 9,5%, segnale di stabilità in un contesto economico globale complesso. Questo dato conferma la solidità del settore, che continua a rappresentare un elemento chiave dell’economia regionale e nazionale, con prospettive di crescita sostenibile nel medio termine.
Il settore calzaturiero italiano lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Secondo l’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 descrivono un comparto che, pur ancora in territorio negativo (-4,1% i ricavi nel campione di Associati su gennaio-settembre 2024), vede un’importante attenuazione della flessione: il terzo trimestre ha registrato infatti un calo tendenziale del fatturato del -0,9%, un dato sensibilmente migliore rispetto alle pesanti contrazioni sperimentate nella prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
