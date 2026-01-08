Incontra il cliente in auto. In casa ha due etti di droga.

Un individuo è stato fermato mentre si trovava in auto e, successivamente, è stato trovato in possesso di oltre due etti di hashish nascosti in casa. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche materiali per il taglio e il confezionamento delle sostanze. L’arresto si inserisce in un’azione volta a contrastare attività di spaccio nella zona di via Verga.

Spacciava droga nella zona di via Verga e in casa nascondeva oltre due etti di hashish, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. A finire nei guai è stato un ragazzo italiano di 27 anni, pizzicato nel pomeriggio di lunedì dagli agenti della polizia locale in abiti civili, impegnati in un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio e il degrado. Il giovane è stato notato dagli agenti uscire da un palazzo e salire su un’auto ferma, dove è stato chiaramente visto in atteggiamento di contrattazione. Le sensazioni si sono rivelate fondate dopo l’entrata in azione degli agenti, che hanno colto in flagrante i due soggetti nell’atto di una compravendita di una dose di hashish per 20 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

