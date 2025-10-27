Movida nel mirino | sequestrati due etti di droga denunciato un minorenne

Quattordici pattuglie impiegate, 63 avventori controllati (di cui 24 positivi in banca dati Sdi per precedenti di Polizia), denunciato un minorenne, 8 sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro, sequestrati due etti di hascisc, 200 millilitri di Codeina, un coltello e un manganello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

